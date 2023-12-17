Eskişehir'de tümör ameliyatı sonrası ölümde "doktor ihmali" iddiasına soruşturma

Otomotiv mühendisi olan Muhammed Pınar'a, 3 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle gittiği bir hastanede 'zona' teşhisi konuldu.



Tetkikler sırasında beyninde bir kitle olduğu tespit edildi. 3 yıl boyunca yapılan düzenli takipler sonucunda kitlenin büyüdüğünü tespit edilirken, doktorlar ameliyat ile tümörün alınması gerektiği söyledi.



Muhammed Pınar ve ailesi, ameliyat için Eskişehir'deki özel bir hastaneye gitti. 18 Kasım'da doktor M.K.T. tarafından ameliyat edilen Muhammed Pınar, operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Durumu kötüye gidince Pınar, 20 ve 22 Kasım'da 2 kez daha ameliyat edildi. Muhammed Pınar, 8 Aralık'ta hayatını kaybetti.



Pınar'ın ailesi, ihmal iddiasıyla doktor M.K.T. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Soruşturma kapsamında doktor M.K.T.'nin de ifadesi alındı. Suç duyurusunun ardından Pınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere özel hastaneden Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.



Otopsi sonrası Pınar'ın vücudundan alınan bulgular incelenmek ve kesin ölüm raporunun hazırlanması için Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.



"AMELİYATIN ÇOK İYİ GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ"



Özel hastane doktorunun ihmali olduğunu öne süren Muhammed Pınar'ın ablası Emine Pınar Özdağ, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.



Ameliyat öncesi doktorun ölüm riskini yüzde 1 olarak anlattığını belirten Özdağ, "Ameliyat öncesi yapılan tetkiklerin yeterli düzeyde olmadığını ya da sonrasında gelişecek komplikasyonların öngörülmediğini düşünüyoruz. Bize ameliyat riskinin doktor tarafından yüzde 1 olduğu iletildi. Bize ameliyatın 4,5 saat süreceğini söyledi, ameliyat 2 saat 31 dakika sürdü ve ameliyat sonrasında bana ameliyatın çok iyi geçtiğini ve tümörün tamamını temizlediğini söyledi. Ancak raporlarda bu işin böyle olmadığı ortaya çıktı. Üst üste 3 kez operasyon geçirdi." dedi.



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