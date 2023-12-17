Eskişehir'de tümör ameliyatı sonrası ölümde doktora soruşturma başlatıldı.

Otomotiv mühendisi olan Muhammed Pınar'a, 3 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle gittiği bir hastanede 'zona' teşhisi konuldu. Tetkikler sırasında da beyninde bir kitle olduğu tespit edildi. 3 yıl boyunca yapılan düzenli takipler sonucunda kitlenin büyüdüğünü tespit edilirken, doktorlar ameliyat ile tümörün alınması gerektiği söyledi.

Muhammed Pınar ve ailesi, ameliyat için Eskişehir'deki özel bir hastaneye gitti. 18 Kasım'da doktor M.K.T. tarafından ameliyat edilen Muhammed Pınar, operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Durumu kötüye gidince Pınar, 20 ve 22 Kasım'da 2 kez daha ameliyat edildi.

Muhammed Pınar, 8 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Pınar'ın ailesi, ihmal iddiasıyla doktor M.K.T. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında doktor M.K.T.'nin de ifadesi alındı. Suç duyurusunun ardından Pınar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere özel hastaneden Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.