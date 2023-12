Eskişehir'de tümör ameliyatı sonrası ölümde doktora soruşturma

"HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİTTİ"



Pınar'ın eniştesi Niyazi Özdağ (33) da doktor ihmali olduğunu öne sürerek şunları söyledi:



"Doktorun bize söyledikleri ile ameliyattan sonra gelişenlerin arasında çok büyük bir fark vardı. Muhammed'e hiçbir zaman tetkik yapmadı. Sadece kan alarak ameliyata aldı. Ameliyattan sonra her geçen gün boyunca kötüye gitti. Zaten ilk ameliyata girer girmez bize, 'Tümörü temizledim' demişti. Ama 3'üncü ameliyattan sonra tümörün tamamını temizlediğini öğrendik. Belgelerde de her şey var zaten. Doktorun bir dediği ile başka bir dediği tutmadı. Bize hep, 'Ameliyat şöyle geçti, böyle geçti' denildi. Kötüye giden hiçbir şey söylemedi. Ameliyatın ne kadar başarısız olduğunu, tümörün ilk ameliyatta temizlenmediğini bunların hiçbirinden bize bahsetmedi ve Muhammed'i kaybettik."



Soruşturma sürüyor.