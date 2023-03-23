Eskişehir’den deprem bölgesine 12 TIR içme suyu desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, “Böylesi anlamlı bir dayanışma nedeniyle tüm yardımseverlere çok teşekkür ediyorum. Zira bölgede yıkım büyük ve ihtiyaçlar bitmiş değil. ‘Kalabak suyumuzu deprem bölgesiyle paylaşıyoruz’ adıyla başlattığımız kampanyada satın alınan suları yerlerine ulaştırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediyesi olarak gerek bizler gerekse yardımseverlerle bu dayanışmanın artarak süreceğine inanıyorum” dedi.