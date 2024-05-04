SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları da sürüyor. Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Her iki operasyona ilişkin yapılan açıklamalarda, terörle mücadelenin süreceğinin altı çizildi.