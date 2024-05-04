SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bugünkü operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi!  ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 7 /YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları da sürüyor. Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Her iki operasyona ilişkin yapılan açıklamalarda, terörle mücadelenin süreceğinin altı çizildi.

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