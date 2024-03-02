Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısıydı: Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Film yapımcısı ve prodüktör Gülengül Arlıel yaşamını yitirdi. Vefat haberini Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu.
Dernek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı.
Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz.
Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Işıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN GÜLENGÜL PAYLAŞIMLARI
Pınar Altuğ Atacan, Mert Fırat, Suzan Kardeş, gibi ünlü isimler Gülengül Arlıel'e sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda ettiler.
Mert Fırat; "Canım Gülengül. Zarafetin kelime anlamı oldun her durumda, koşulda. Hayallere ortak, dertlere çare, herkese motivasyon oldun. Gülümseyen güzel gözlerin, ruhumu iyileştiren sesin, hep sırtımdaki elin hiç çıkmayacak hayatımdan. İyi ki tanıdım, iyi ki geçtin hayatımızdan; hepimiz için ne büyük şans. Meleğimiz huzurlu, mutlu, güzel uyu, seni çok seviyorum…"
Pınar Altuğ Atacan; Huzurla uyu benim tatlı arkadaşım. Hayatıma kattıkların için teşekkür ederim’’
Suzan Kardeş: "Ah be Gülengül… Mekanın cennet olsun. Hep güçlü kadın örneği oldun. Hepimiz seni çok sevdik"
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