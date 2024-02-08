Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı

Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu.



Yanına gelen doktor ve hemşirelere yabancı dilde küfür ettiği de öne sürülen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı.



Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı.

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