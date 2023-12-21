Ev sahibi başvurusu incelemede: Düşük kira şikayeti incelensin

Yerel mahkemenin vereceği karar bundan sonra açılacak davalar için de önem taşıyor.



Avukat Özgür Kip, "Yerel mahkeme, istinafın gerekçelerine göre bir bilirkişi oluşturacak. Bilirkişi ekonomik sosyal duruma, faize bakacak, deprem olmuş mu niye bu kadar kiralar artmış diye rapor hazırlayıp mahkemeye sunacak. Yerel mahkeme uyarlamanın şartlarının oluştuğuna dair bir kanaat getirirse, istinaf yani bir üst mahkeme bunu onaylarsa Yargıtay'dan da geçerse biz artık kararın kesin emsal olduğu kanaatine varacağız." açıklamasında bulundu.