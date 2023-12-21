Ev sahibi başvurusu incelemede: Düşük kira şikayeti incelensin

2022'den bu yana ev sahipleri yüzde 25'ten fazla kira artışı yapamıyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yargıya taşınan ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları açısından önemli bir karara imza attı. Mahkeme, aldığı kiranın emsallerine göre düşük kaldığı iddiasıyla ev sahibinin açtığı davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu.

Ev sahibi başvurusu incelemede: Düşük kira şikayeti incelensin

Emlakçılara da yansıyan ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları, son bir buçuk yıldır zaman zaman şiddet olayları ile zaman zaman da açılan davalarla gündemde.

Yüksek enflasyonu gerekçe gösteren birçok ev sahibi, 2022'den itibaren artış oranına getirilen yüzle 25'lik sınırlama nedeniyle mağdur oldukları iddiasıyla mahkemelere başvuruyor.

İstanbul'daki istinaf mahkemesi ev sahibinin talebini reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu. 

Eyüpsultan'daki evini 2019'da kiraya veren ev sahibi, aldığı kiranın emsal dairelerin altında kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Yerel mahkeme ev sahibinin başvurusunu reddetti. Ancak bu kararı bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, ev sahibinin talebinin araştırılmasını istidedi.

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Yerel mahkemenin vereceği karar bundan sonra açılacak davalar için de önem taşıyor.

Avukat Özgür Kip, "Yerel mahkeme, istinafın gerekçelerine göre bir bilirkişi oluşturacak. Bilirkişi ekonomik sosyal duruma, faize bakacak, deprem olmuş mu niye bu kadar kiralar artmış diye rapor hazırlayıp mahkemeye sunacak. Yerel mahkeme uyarlamanın şartlarının oluştuğuna dair bir kanaat getirirse, istinaf yani bir üst mahkeme bunu onaylarsa Yargıtay'dan da geçerse biz artık kararın kesin emsal olduğu kanaatine varacağız." açıklamasında bulundu. 

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