Kızılırmak'a hafriyat kamyonu  düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşen hafriyat kamyonunun şoförü Nurettin Şenocak (64), hayatını kaybetti.

Kızılırmak'a hafriyat kamyonu  düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde 'un Bafra ilçesi Asar mevkisinde meydana geldi.

Çakıl ocağının servis yolunda Nurettin Şenocak’ın kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, Kızılırmak Nehri’ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, denizaltı kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nurettin Şenocak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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