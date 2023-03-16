Ev sahibi ile kiracı arasında baltalı zam kavgası

Günler sonra bize ihtarname gönderdi. Daha sonra 70 yaşındaki babası kapıyı çaldı. Yaşlı olduğu için kapıyı açtık, normal konuşuyordu, daha sonra beni duvara itti. Arkasından kocaman bir balta çıkardı. Baltayla saldırmaya çalıştı. Canımı zor kurtardım.''

Sokağa çıkmaktan korktuğunu belirten Ocal, "Saldırgan hakaretler yapıyordu. Olayların ardından suç duyurusunda bulundum. Günler sonra apartmana girerken bana bıçakla saldırdı. Yanımda biber gazı vardı kendimi öyle kurtardım.'' dedi.



Ev sahibi ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi.