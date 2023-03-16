Ev sahibi ile kiracı arasında baltalı zam kavgası

İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi'nde bir apartmanda 8 yıldır kiracı olan Tina Ocal (51) ev sahibi Cemal K.'nın saldırısına uğradığını söyledi.
70 yaşındaki Cemal K.'nın, 3 bin lira olan kiraya 15 bin lira zam teklifini kabul etmediğini ifade eden Ocal, 1 Mart Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında ev sahibinin baltayla kapısına dayandığını anlattı.
Cemal K.'nın evine girerek baltayla saldırdığını, annesiyle birlikte çığlık atarak yardım istediklerini dile getiren Ocal, zorla dışarı çıkartıldığını belirtti.
Polis ekiplerine ihbarda bulunduklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Tina Ocal , olayın ardından bu kez de bıçakla saldırıldığını ifade etti.
Saldırılar nedeniyle can güvenliği olmadığını anlatan Ocal, evden çıkmaya karar verdiklerini bildirdi.
''BALTAYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI''
Kiralarını düzenli ödediklerini ve 8 yıllık kiracı olduklarını belirten Ocal şöyle konuştu:
"Şu an 3 bin liraya oturuyordum. Mal sahibi yılbaşında beni aradı, '15 bin lira istiyorum' dedi. Biz de böyle bir ödeme yapamayacağımızı söyledik. Kendisine en fazla 7 bin lira verebileceğimizi söyledik. Yarı zamanlı çalıştığım dükkana gelip beni tehdit ederek, 'Ben kanun tanımam gelir sıkarım' dedi. Kendisini ciddiye almadım.
Günler sonra bize ihtarname gönderdi. Daha sonra 70 yaşındaki babası kapıyı çaldı. Yaşlı olduğu için kapıyı açtık, normal konuşuyordu, daha sonra beni duvara itti. Arkasından kocaman bir balta çıkardı. Baltayla saldırmaya çalıştı. Canımı zor kurtardım.''
Sokağa çıkmaktan korktuğunu belirten Ocal, "Saldırgan hakaretler yapıyordu. Olayların ardından suç duyurusunda bulundum. Günler sonra apartmana girerken bana bıçakla saldırdı. Yanımda biber gazı vardı kendimi öyle kurtardım.'' dedi.
Ev sahibi ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi.