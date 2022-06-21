Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde geçtiğimiz gün iddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü.



İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.