Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga

İstanbul Esenyurt'ta daha önceden mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırırken, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haberler - İHA 21.06.2022 - 09:21

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı yumruklu kavga

İlişkili Haberler

Ev sahibine kızan kardeşler, evi ateşe verdi

Ev sahibine kızan kardeşler, evi ateşe verdi

Kağıthane'de ev sahibini öldüren kişi tutuklandı

Kağıthane'de ev sahibini öldüren kişi tutuklandı

'un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde geçtiğimiz gün iddialara göre, daha önceden bilinmeyen bir nedenle mahkemelik olan ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İlerleyen dakikalarda tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, ortalık savaş alanına döndü.

İki aileden onlarca kişinin sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı olay ise mahallelinin müdahale etmesiyle son buldu.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...