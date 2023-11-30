Evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Çakmaklı köyünde meydana geldi. Erdal G. ile Çağdaş E. (34) arasında, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Çağdaş E., av tüfeğiyle Erdal G.’ye ateş etti. Erdal G. Kanlar içinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırılan Erdal G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Erdal G.’nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, Çağdaş E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.