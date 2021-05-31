Eve yapılan baskında ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesindeki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda eve operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasında kıyafet dolabına kurulan düzenekle kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Dolaptaki saksıların içinde yetiştirilen kenevirlerin, kurutulduktan sonra esrar maddesi elde edildiği öğrenildi.

Evde yapılan aramada ise, 12 gram kurutulmuş esrar, 1 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Ç. ve O.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.