Evin bahçesi çöktü, tarihi eserler ortaya çıktı (Jandarma bölgeyi korumaya aldı)

Gaziantep’te bir evin bahçesinde meydana gelen çökmede Roma dönemine ait tek oda mezar bulundu. Mezarda 5 insan kemiği, 1 içi boş çömlek ve 1 bronz fibula iğnesi bulundu. Çökmenin meydana geldiği bahçe, jandarma tarafından koruma altına alındı. Ekiplerin bahçedeki incelemesi sürüyor.

Evin bahçesi çöktü, tarihi eserler ortaya çıktı (Jandarma bölgeyi korumaya aldı)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu ’in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık günü bahçesinde çökme olduğunu belirterek, jandarmaya bilgi verdi.

Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Evin bahçesi çöktü, tarihi eserler ortaya çıktı (Jandarma bölgeyi korumaya aldı) - 1 Evin bahçesi jandarma koruması altında tutuluyor

İncelemede, 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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