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Evin odunluğundaki aramada kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirildi. Birden fazla suçtan sabıkası bulunan ev sahibi gözaltına alındı.

Evin odunluğundaki aramada kalaşnikof tüfek ele geçirildi

'da polis ekipleri, bir şüphelinin evinde uzun namlulu silah olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler "tehdit", "hakaret" ve "kötü muamele" suçlarından sabıkası bulunan B.H'nin merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Evin odunluk olarak kullanılan bölümünde arama yapan ekipler, bez çuvala sarılı halde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 16 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli B.H, Gülbahçesi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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