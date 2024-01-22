Evinde ölü bulunan emekli polis son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinin Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki emekli polis Mehmet Mercimek'ten haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



Bölgeye sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde Mercimek’in cansız bedenini buldu.



Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Mercimek’in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.



Hayatını kaybeden emekli polis Mehmet Mercimek için Akyazı Karaçalılık Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.



Namazın ardından Mercimek’in, Türk bayrağına sarılı cenazesi meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı.



Ardından emekli polisin cenazesi, Akyazı Karaçalılık Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.



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