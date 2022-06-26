Evini ilaçlattı, binada oturanlar hastanelik oldu

Bağcılar’da 6 katlı bir binada oturan vatandaş evini ilaçlattı. İlaçlama sonrası 16 kişi hastanelik oldu. Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Olay, Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi.

Altı katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı.

Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi. Olayın ardından sokağa çok sayıda ambulans gönderildi.

Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri binada incelemelerde bulundu.