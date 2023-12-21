Evinin önünde pusuya düşürülen şahıs öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki Turan Rigan hayatını kaybetti.

Evinin önünde pusuya düşürülen şahıs öldü

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 58. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Saltuk Apartmanı önünde otomobilinden inerek evine giden Turan Rigan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Evinin önünde pusuya düşürülen şahıs öldü - 1

Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rigan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Rigan’ın cenazesi otopsiye kaldırıldı.

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