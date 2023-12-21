Evinin önünde pusuya düşürülen şahıs öldü

Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rigan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Rigan’ın cenazesi otopsiye kaldırıldı.