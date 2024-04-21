Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre bir kişi, evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırıldığını söyleyerek polis ekiplerine şikayette bulundu.

İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 45 saatlik kamera çalışması sonrasında şüphelileri tespit etti.

Şüpheli 3 kişi, aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak üzere İstanbul'a giderken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye çıkartılan bir kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.