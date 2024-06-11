Evli ablasını evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı: 1 yaralı

Olay saat 15.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi.

Çalıştığı iş yerinden mesai sonrası ayrılan Suriye uyruklu Ammar A., birlikte oturdukları eve gittiğinde evli olan ablası Rahaf A.'yı iddiaya göre, başka bir erkekle gördü.

Öfkelenen Ammar A. mutfaktan aldığı bıçakla ablasını, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada evde olan erkek, kaçarak kayıplara karıştı. Ammar A. da olayın ardından kaçtı.

Rahaf A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.