Evli çift birbirini bıçakladı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Bedrettin Ç. ile eşi Dudu Ç. bıçaklı kavgada birbirini yaraladı. Polisin araya girmesi ile ayrılan çift, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 06.07.2022 - 14:28

Evli çift birbirini bıçakladı

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'da aralarında tartışma çıkan evli çift birbirini bıçakladı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Canan Sokak'ta meydana geldi.

İnşaat ustası Bedrettin Ç.(45), iddiaya göre eşi Dudu Ç.'ye memleketi Samsun'a taşınmak istediğini söyledi. Dudu Ç.(43) bu isteği reddedince tartışma çıktı.

Kavgada çift, birbirini vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çifti ayırdı.

3 çocuk sahibi çift, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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