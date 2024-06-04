Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu

Kayseri’de düşen eğitim uçağının içinde bulunan ve şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçaktaki pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’in şehit olduğunu belirledi.

Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağının kırıma uğraması sonucu olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçaktaki pilotların kimliklerini belirledi.

Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu - 1

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Eğitim uçağında bulunan evli ve 9 yaşında kız babası Hava Albay Gökhan Özen ile Albay Uğur Yıldız şehit oldu. Hava Pilot Gökhan Özen’in acı haberi İzmir’de yaşayan eşi Şeyma Özen ile Eskişehir Tepebaşı ilçesine Şeker Mahallesi’ndeki oturan ailesine verildi. Baba Mehmet Özen gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine de Türk bayrakları asıldı.

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