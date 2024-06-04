Silvan’da öğrenciler bıçaklı kavgada yaralandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı.

Silvan’da öğrenciler bıçaklı kavgada yaralandı

'da dün akşam saatlerinde, Yüksek Mahallesi'nde İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada G.S. ve E.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesindeki müdahalenin Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili N.Ö. ve O.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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