Ayvalık'ta havai fişek yasağı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Haberler - DHA 06.07.2022 - 14:20

Ayvalık'ta havai fişek yasağı

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun 27 Haziran tarihli kararıyla genelinde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

Ayvalık Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri ile ormanlık alanın iç içe olması nedeniyle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır."

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