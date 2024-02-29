Evlilik için bugünü seçtiler: Malatya'da 5 çift 29 Şubat'ta dünya evine girdi

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda 1, Battalgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda ise 4 olmak üzere 5 çift, nikahlarını 29 Şubat'ta kıydırdı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda nikahları kıyılan İbrahim Karagöz ve Cansu Karagöz çifti de 29 Şubat'ta nikah kıydırdı.



Cansu Karagöz, evlilik yıl dönümleri 4 yılda bir gelecek olsa da şu anda mutlu olduğunu söyledi.

"BENİM İÇİN DAHA İYİ OLDU"



İbrahim Karagöz ise "Bilerek bu tarihi tercih etmedik bizim için de tesadüf oldu. Mutluyuz, 4 yılda bir geliyor. Benim için daha güzel oldu. Hayırlısı." dedi.

"BUGÜN FAZLA TERCİH OLMADI"



Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Mehmet Aldemir ise 29 Şubat'ın 4 yılda bir geldiğini hatırlatarak, "Genelde insanlar evlilik yıl dönümünü kutlamak için belirli günleri seçiyorlar ancak bugün fazla tercih olmadı." diye konuştu.