Evlilik için bugünü seçtiler: Malatya'da 5 çift 29 Şubat'ta dünya evine girdi

Malatya'da 5 çift bugün dünya evine girdi. 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenen çiftler durumdan memnun olduklarını söyledi.

Evlilik için bugünü seçtiler: Malatya'da 5 çift 29 Şubat'ta dünya evine girdi

'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda 1, Battalgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda ise 4 olmak üzere 5 çift, nikahlarını 29 Şubat'ta kıydırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda nikahları kıyılan İbrahim Karagöz ve Cansu Karagöz çifti de 29 Şubat'ta nikah kıydırdı.

Cansu Karagöz, yıl dönümleri 4 yılda bir gelecek olsa da şu anda mutlu olduğunu söyledi.

"BENİM İÇİN DAHA İYİ OLDU"

İbrahim Karagöz ise "Bilerek bu tarihi tercih etmedik bizim için de tesadüf oldu. Mutluyuz, 4 yılda bir geliyor. Benim için daha güzel oldu. Hayırlısı." dedi.

"BUGÜN FAZLA TERCİH OLMADI"

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Mehmet Aldemir ise 29 Şubat'ın 4 yılda bir geldiğini hatırlatarak, "Genelde insanlar evlilik yıl dönümünü kutlamak için belirli günleri seçiyorlar ancak bugün fazla tercih olmadı." diye konuştu.

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