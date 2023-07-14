"Evlilik kredisi" vaadiyle dolandırıcılık | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan uyarı geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, "Aile ve Gençlik Bankası" adı altında "evlilik kredisi" vaadiyle sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık hakkında vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

"Evlilik kredisi" vaadiyle dolandırıcılık | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan uyarı geldi

Bakanlığın Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza ' kredisi' vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz! Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır"

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...