Evlilik öncesi eğitimlere bu yıl 150 bin kişi katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Evlilik Öncesi Eğitim Programı sayesinde aile kurmak isteyen kişiler evlilik hayatına hazırlanıyor.

Program kurulduğu günden itibaren 1 milyon 650 bin katılımcı sayısına ulaştı. Program kapsamında sadece bu yıl 150 bin katılımcıya eğitim verildi.

AİLE KURACAKLARA BAKANLIK DESTEĞİ



Aile odaklı çalışmalara hız veren Bakanlık, aile yapısında yaşanan değişimleri inceleyerek aile ve evlilik kurumunun desteklenmesi amacıyla yeni sosyal destek modellerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda verilen hizmetler arasında, gençlerin evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmesine katkı sağlamak için 2013 yılında hayata geçirilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı öne çıkıyor.

NEREYE BAŞVURULUYOR?



Programdan yararlanmak isteyen çiftlerin ilk önce bulundukları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurması gerekiyor.

HAYAT ARKADAŞI SEÇME DERSİ



Programda, "Hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim", "Evlilikte iletişim ve yaşam becerileri", "Aile hukuku", "Evlilik ve sağlık" başlıkları altında eğitimler veriliyor.



Eğitimlere en çok katılım İzmir, Kayseri, Ankara, Hatay ve Şanlıurfa'dan sağlanıyor.

