Evren Başar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına atandı (Evren Başar kimdir?)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.



Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yakın çalışma ekibinden olan Başar, daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

EVREN BAŞAR KİMDİR?

Akdeniz Üniversitesi İktisat bölümünü mezunu olan Başar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı.

Kamu hayatına 2009 yılında İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başladı.

“Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Güvenlik Boyutu” konulu uzmanlık tezi ile Planlama Uzmanlığına atandı.

2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nde Gençlik ve Spor Uzmanı olarak görev yaptı.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığında Proje Yönetimi Müdürlüğü görevine atandı.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.