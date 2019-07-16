Evrim ve Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan şoföre önce 5 yıl 10 ay hapis, sonra tahliye

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Topal (68) ve yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Burak Aydın ise duruşmaya katılmadı.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Topal, bugüne kadar yüz kızartıcı hiçbir suç işlemediğini ve hiçbir trafik kazasına karışmadığını söyledi.

Ailenin acısını anladığını belirten sanık Topal, ''Keşke o kazada ben ölseydim. Kazanın gerçekleştiği yerdeki yaya geçidi usulüne uygun bir yapı değildir. Bu alanda gerekli ışıklandırma yapılmamıştır'' ifadesini kullandı.

AİLESİNDEN KARARA TEPKİ



Duruşmanın ardından Çakmakçı ailesinin bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Bu arada, duruşmanın ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya gelen Çakmakçı ailesi ve yakınları kararı protesto etti.



Baba Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızları Evrim ve Ekin için adalet mücadelesi verdiklerini belirterek, "Sanık belki manevra yapsa bunların hiçbiri olamayacaktı. Yalanlar arkasına saklanarak kendisini kurtarmaya çalışan bir insana verilen bu cezayı kabul etmiyorum. Bunların toplumun yaralarını sardığını düşünmüyorum'' dedi.

Anne Özlem Çakmakçı da kararla içlerinin daha da acıdığını belirterek, ''Bir yıldır hukuk mücadelesi veriyorduk. İlk günden bu yana kendimizi bütün mahkemelerde ifade ettik. Kararı değiştirdiler. Ramazan Topal’ı tahliye ettiler. Biz bu tahliye kararına hiçbir anlam veremedik. Çok üzgünüm'' ifadesini kullandı.

YARGITAY’A TAŞINACAK



Ailenin avukatı Işıl Akan Kıral da bu kararı Yargıtaya taşıyacaklarını bildirerek, "Yargıtayın bu kararı lehimize değiştireceği inancıyla hukuk mücadelemize devam edeceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.

15 YIL HAPİS İSTEMİ



Mersin'de 2 Temmuz 2018'de, Ramazan Topal'ın kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, 2 kız kardeş yaşamını yitirmişti.



Tutuklanan Topal hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Burak Aydın için de "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, Ramazan Topal'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay, Burak Aydın'ı da "suç uydurma" gerekçesiyle 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı.



Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dava dosyasını inceleyerek kararı bozmuş ve yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti.