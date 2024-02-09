Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

PKK/YPG istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli, bomba ve suikast eğitimi almış terörist Ahmet Al Hac Ömer, MİT'in takibindeydi.
Teröristin Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Milli Ordusu askeri polisi teröristi yakaladı.
Teröristin evinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmaya hazır uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Teröristin 2022-2023 arasında Münbiç alanından birçok defa el yapımı patlayıcı sevkiyatı yaptığı da tespitler arasında.
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