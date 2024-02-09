Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Teröristin evinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmaya hazır uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Teröristin 2022-2023 arasında Münbiç alanından birçok defa el yapımı patlayıcı sevkiyatı yaptığı da tespitler arasında.

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