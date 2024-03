Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı | Bakan Tunç: İadeleri istendi

"BU ÜLKEDEN KAÇMIŞ BİRİSİYLE ŞU AN YAPILACAK BİR GÖRÜŞME YOKTUR"



Av. Orhan, Cİhantimur ailesi ve Acı ailesi arasında herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirterek, “Akrabalar aracılığıyla müvekkilimize birileri ulaşmış, failin eşini tanıdığını ifade etmiş. Müvekkilimiz, sosyal statüsü açısından saygın bir insan. İşi gücü olan birisi, cahil birisi değil. Kendileri şunu söyledi: 'Eğer bizimle diyalog kurmak istiyorlarsa, öncelikle adalete teslim olmaları gerekir; bu ülkeden kaçmış birisiyle şu an yapılacak bir görüşme yoktur. Acımızı paylaşacak olsalardı, cenazemizde bizimle birlikte olurlardı' diye ifade ettiler. Ailesinden hiçbiri bir ziyarette bulunmamış; şu an bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor | Bakan Tunç: Mısır'la irtibat halindeyiz Haberi Görüntüle BAKAN TUNÇ: ABD'DEN İADELERİ İSTENDİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Tunç, açıklamasında Eylem Tok ve T.C.'nin Mısır'dan ABD'ye geçtiklerini, ABD'den de iadelerinin talep edildiğini bildirdi. Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.



Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında ‘Taksirle Ölüme Ve birden fazla kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.



02.03.2024 tarihinde saat 03:50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.



İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir.



Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."



