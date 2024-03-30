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Eyüpsultan'da 2 katlı binada yangın: Alevler 3 gecekonduya sıçradı

İstanbul Eyüpsultan'da 2 katlı binada çıkan ve bitişiğindeki 3 gecekonduya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında 2 katlı binanın balkonundan atlayan 65 yaşındaki kadın yaralandı.

Eyüpsultan'da 2 katlı binada yangın: Alevler 3 gecekonduya sıçradı

'un Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'taki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 gecekonduya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da 2 katlı binada yangın: Alevler 3 gecekonduya sıçradı - 1

sırasında binanın ikinci katında mahsur kalan Kevser Ulusoy (65), panikleyerek balkondan atladı.

Yaralanan Ulusoy sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında bina ile 3 gecekonduda hasar oluştu.

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