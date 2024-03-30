Eyüpsultan'da 2 katlı binada yangın: Alevler 3 gecekonduya sıçradı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'taki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 gecekonduya daha sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

