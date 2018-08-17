Eyüpsultan'da belediye ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin, Emniyettepe Mahallesi Mehtap Caddesi'nde yürüttüğü çalışmalar sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Alevlerin yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemlerinin ardından belediye ekipleri alışmalarına devam etti.
Eyüpsultan'da doğalgaz borusu alev aldı
Anadolu AjansıTürkiye
Eyüpsultan'da çalışmalar sırasında doğalgaz borusu alev aldı.
Eyüpsultan'da belediye ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.