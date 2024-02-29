Eyüpsultan'da kıraathanede çıkan yangında 6 katlı bina alev alev yandı

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Şair Şirzat Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki kıraathanede yangın meydana geldi.

Yangın kısa sürede kıraathaneyi sararken alevler 6 katlı binanın dış cephesini kaplayıp büyüdü. Alevler yandaki binanın dış cephesine de sirayet edip zarar verdi.

Vatandaşlar korku içinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken kıraathane ve her iki binanın dış cephesi de hasar gördü. Öte yandan kıraathanenin bahçesinde park halinde olan iki motosiklette de hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.