Eyüpsultan'da sağanak yağış, yolları göle çevirdi

İBB ve AKOM'un yaptığı yağış uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Sultangazi ve Eyüpsultan'da etkili olan yağışın ardından tıkanan rögarlar nedeniyle sokaklar göle döndü.

Park halindeki bir otomobilin içine su dolarken, bazı araç sürücülerinin kaldırıma çıktıkları görüldü.

Otomobiline su dolan Murat Kurucu, "Bir on dakikalık yağmurda arabamın içi tamimiyle su doldu, hani bir 10 dakikalık yağmur bu kadar yapmaması lazım normalde. Koştum baktım ki arabayı tamamen su almış. Hani bunun mağduriyeti ne olacak bir çözüm yok yani. Yarım saat kırk dakika sonra geldi. Zaten araba suyun içinde kalmıştı kendi imkânlarımızla çıkardık suyun içinden. Normalde her hangi bir ekip yoktu yani biz kendi imkânlarımızla abilerimizle hani on dakika içinde geldik ki araba su içinde, geldik baktık araba suyun içindeydi ondan sonra yardım ettiler sağ olsunlar çıkardık ama arabamın hali bu halde yani" dedi.