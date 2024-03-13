Eyüpsultan'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi

İstanbul'da Hasdal-Kemerburgaz Yolu Hasdal mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde Yakup Tonbul'un (64) kullandığı tekstil ürünleri yüklü kamyon, şoförünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Dün saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada Tonbul, direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tonbul, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Tonbul, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Tonbul’un iş arkadaşları, kamyondaki tekstil ürünlerini boşaltarak başka kamyona yükledi.
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