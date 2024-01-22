Fabrikada feci ölüm: Pres makinesine sıkışıp yaşamını yitirdi

Gaziantep’teki bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.



Olay, 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında meydana geldi.



İddiaya göre, fabrika işçisi Adem Tura, çalıştığı sırada bir anda pres makinesine sıkıştı. Olayı gören işçilerin müdahalesiyle pres makinesi durdurularak, durumu 112 ekiplerine bildirildi.



İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Tura’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Tura’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.