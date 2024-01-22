Fabrikada forklift kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düzce’de forkliftin devrilmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle’deki Hürriyet Caddesi’nde, otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan firmanın üretim tesisinde meydana geldi.



Tesiste palet taşıyan forklift devrildi. Devrilen forklifteki paletlerin altında kalan işçiler Ahmet Sancak ile Mithat Derici isimli işçi ağır yaralandı.



Diğer işçiler, paletleri Sancak ve Derici’nin üzerinden kaldırdı.



Durum, 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hastanedeki yaralılardan Ahmet Sancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Mithat Derici’nin tedavisi ise devam ediyor.



Polis, forklifti kimin kullandığının tespit edilmesi ile ilgili çalışma başlatılırken, soruşturma sürüyor.