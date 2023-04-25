Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor | Bakan Bozdağ: 3 alternatif hazırladık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtladı.



''KİRADA YÜZDE 25 ARTIŞ SINIRININ SÜRESİ UZATILACAK''

Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını söyledi.

Fahiş kira artışına karşı hapis cezası da yolda. Bozdağ, konuyla ilgili 3 alternatif hazırladıklarını belirterek ''Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Hapis cezası ya da adli idari para cezası gibi durumda o zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.'' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin de açıklama yaptı.



Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Bozdağ ''Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.'' diye konuştu.

14 MAYIS SEÇİMLERİNE 18 GÜN KALDI

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu deprem bölgesine heyet gönderdi. Depremden kaç seçmen etkilendi? Seçim güvenliğinden bahseder misiniz?



Bizim seçim kanunumuz gerekli düzenlemeyi taşıyor. Seçmenlerin önemli bir kısmının zaten bulunduğu yerde adresi çıktı. Bir kısmı kaydını aldı bir kısmı almadı. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Seçime katılımda herhangi bir problem olmayacaktır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Türkiye'de kimse kimsenin yerine oy kullanamaz. Parmak boyası falan onlar tarihte kalmış teknolojik gelişmeyi bilmeyen insanlar... Bir kişi oyunu kullanmışsa sisteme otomatik girdiği için kapanıyor otomatik olarak. Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanması mümkün değil. Sahte nüfus cüzdanı ile birinin oy kullanması mümkün değil. Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.

KILIÇDAROĞLU'NUN ''ALEVİYİM'' SÖZÜ



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''Alevi'' başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun böyle bir video yayınlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Alevilerle ilgili en somut adımları AK Parti atmıştır. Seçime giderken kimse kimsenin etnik kökenini bakmıyor. Bayram seyran değil birinin böyle bir değerlendirme yapınca herkes soruyor; Ne yapıyor? Milletin etnik kökeni üzerinden değerlendirme yapmayı biz doğru bulmuyoruz. Seçime giderken bu tür değerlendirmeler doğru değildir.

Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Adalet Bakanı sıfatıyla yorumunuz nedir?

Hiç kimse yargı görevi yapanlar emir talimat veremez. Hukuk devletinde siyasetçi kimi serbest bırakabilir? Sayın Kılıçdaroğlu biz gelince adil davranacağız şunları serbest bırakacağız diyor. Hani Türkiye hukuk devletiydi? Hani yargı bağımsızdı? Kılıçdaroğlu'na soruyorum siz hakim misiniz? Siz nasıl kimi serbest bırakacaksınız?

KİRAYA ARTIŞ SINIRI UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz.'' açıklaması yapmıştı. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak? Kira artışlardaki sınır düzenlemesi temmuz ayında sona erecek.



Bu süre uzatılacak. Ayrıca bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Siz bir şeye şunun üstüne çıkamazsınız dediniz. Eğer ona bir müeyyide koymazsanız çıktığı zaman işte sadece hukuk davasının dava konusu ederseniz o dava sizin lehinize sonuçlanabilir. Ama bir müeyyidesi olmazsa onu göze alabilir insanlar. Fakat müeyyide olursa neyi kastediyorum? Hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeyyideyle, müeyyidelendirildiği takdirde o zaman insanlar bu yasağa, bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.Şimdi burada bir yandan sürenin uzatılması, bir yandan da fahiş kira artışlarını yani haklı bir neden olmadan, piyasadaki, piyasa koşullarına aykırı bir biçimde sırf fahiş kazanç elde etmek sebebiyle daha doğrusu haksız kazanç elde etmek maksadıyla buna girişiyorsa bunu kanun, bir yaptırıma bağlayabilir. Fiyatları etkileme maddesi var. Fahiş fiyat 237’nci madde Türk Ceza Kanunu. Biz orada bir 237/a diye bir yeni madde ihdas ederek burada bu gibi konular sadece kirada değil, bunun içinde başka da özellikle tüketim maddeleriyle ilgili de bazı değerlendirmelerimiz var. Dünya örneklerini de biz inceleyerek, Türkiye’de de bakarak bu piyasada girdilerde hiçbir artış olmadığı halde, maliyette hiçbir artış olmadığı halde yani makul olanın piyasanın o günkü cereyan eden cari şartlarının dışında ve üstünde fahiş bir artış yaptığı takdirde sadece yasak değil aynı zamanda bunun bir yaptırıma bağlanması son derece önemli. Yeni dönemde bunu yaptırıma bağlayarak bu konudaki kararı etkin bir şekilde uygulayacağız.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA HAPİS CEZASI YOLDA

Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık. Hapis cezası olabilir. Adli para cezası olabilir. İdari para cezası öngörülebilir. İdari para cezası olursa kabahat olur. O ayrı bir kanun da düzenlenmesi gerekir ama diğerleri Türk Ceza Kanunu'nda. Şimdi bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bu alanda bir değişikliğin yapılması yönündedir. Bu konuda bir adım atacağımızı aziz milletimizin bilinmesinde fayda var.