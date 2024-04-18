Fare'den 8 bin liralık zarar: Araç sahibi şaşkına döndü







ANTALYA (İHA) -



Gazipaşa’da ikamet eden Mahmut Saral, aracına bindiği esnada aracının çalışmadığını fark ederek kaputunu açtı.



Aracın kablolarının kopmuş olduğunu gören Mahmut Saral, sorunun sebebini ve tamirini yaptırmak üzere aracını servise götürdü.



Aracın bakımını yapan servis çalışanı, araç üzerinde inceleme yapmasının ardından kabloların fare tarafından yendiğini ve araçta oluşan hasarın karşılığının 8 bin TL olduğunu belirtti.



ARAÇ SAHİPLERİNİ UYARDI



Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını dile getiren araç sahibi Mahmut Saral, "Aracıma bindiğimde denemelerime rağmen aracım çalışmadı. Aslında kaputu açtığımda kopan kabloları görünce fare aklıma gelmişti ancak inanamadım. Aracımı servise götürerek bakım yapan servis çalışanının incelemesi sonucu tahminimin doğru olduğunu anladım. Bir fare beni 8 bin TL zarara uğrattı. Araca nasıl girdi hiç bilmiyorum. Araç sahipleri de benim düştüğüm duruma düşmemek adına araçla hareket etmeden önce ve park ettikten sonra gerekli incelemeleri yaparak önlemlerini alsın." ifadelerini kullandı.