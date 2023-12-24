Faruk Çelik’in acı günü

Bursa milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, 104 yaşında vefat etti. Cenaze namazı evinin karşısında bulunan Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınan Yaşar Çelik’in cenazesine Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve birçok seveni katıldı. Yoğun kalabalık eşliğinde kılınan namaz öncesinde Faruk Çelik, törene katılan sevenlerinden babası için helallik istedi.



Namaz sonrası Yaşar Çelik’in cenazesi Baruthane mezarlığına defnedildi.