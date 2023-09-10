Fas depreminde Van ayrıntısı: "Benzer fay türü ile sarsıldı"

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin, ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte yaşanan depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çok sayıda can kaybına neden olan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"FAS'TA DOĞU-BATI UZANIMLI BİNDİRME FAYI KIRILMIŞ"



Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, "Fas depremine neden olan fayın odak mekanizma çözümü, Yüksek Atlas Dağları'nı sınırlayan yaklaşık doğu-batı uzanımlı bindirme fayının kırıldığını gösteriyor. Bu fay aynı zamanda güneydeki Afrika Levhası ile kuzeydeki Avrasya Levhası arasındaki çarpışma bölgesinde yer alıyor.

Bu bölgeden 5 bin kilometre uzakta 2011 yılında meydana gelen Van depremi de bindirme fayı niteliğindeki yaklaşık doğu-batı uzanımlı Van Fayı'nın kırılmasıyla oluşmuştu. Bu bölge de güneydeki Arap Levhası ile kuzeydeki Avrasya Levhası'nın çarpışma zonunda bulunuyor.

Her iki bölge de kuzey-güney doğrultusunda sıkışan tektonik levha sınırları üzerinde yer alıyor" dedi.