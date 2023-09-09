Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü
Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Önceki gün yerel saatle 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Son açıklamaya göre ölü sayısı 2012'ye yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.