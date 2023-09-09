Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Önceki gün yerel saatle 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Son açıklamaya göre ölü sayısı 2012'ye yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 1

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

VİDEO: FAS'TA 6,8'LİK DEPREM

DÜNYA HABERLERİ

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 2

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2012'ye, yaralıların 2059'a yükseldiğini açıkladı.

Ölümlerin, El-Huz bölgesi, Tarudant, Şişava, Verzazat, Marakeş, Azila, Agadir, Kazablanka ve Yusifiyye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 3

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 4

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 5

Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 6

FAS'TA 3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatına mal olan deprem nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed'in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Kral 6. Muhammed, kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine de karar verdi.

Fas Kralı, en kısa sürede depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 7

Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı.

Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçların karşılanması talimatını da verdi.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 8

Türk Kızılayı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada "Fas’tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK’lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 9

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. "El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 10

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler, Fas'ta önceki gün yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 11

Cumhurbaşkanı Erdoğan da deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız."

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 12

AB'DEN TAZİYE VE DESTEK MESAJLARI

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından dayanışma ve taziye mesajları paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca yaptığı açıklamada, "Dün gece yüzlerce can alan korkunç deprem karşısında tüm kalbimle Fas halkıyla birlikteyim. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle, acil şifalar dilediğim yaralılarla ve takdire şayan bir iş yapan ilk müdahale ekipleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Düşüncelerim bu trajediden etkilenen herkesle ve arama operasyonuna katılan kurtarıcılarla birlikte. AB, bu zor anlarda Fas'ı desteklemeye hazır." açıklamasını yaptı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise paylaşımında "Yüzlerce kişinin ölümüne ve çok daha fazlasının evsiz kalmasına neden olan depremin ardından Fas'tan yıkıcı haberler geldi. Bu zor ve trajik anda düşüncelerim tüm kurbanlarla, onların sevdikleriyle ve tüm Fas halkıyla birlikte." ifadelerine yer verdi.

Fas'ı deprem vurdu: 2012 ölü - 13

BM'DEN FAS'A TAZİYE VE DESTEK MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Fas hükümeti ve halkıyla bu zor zamanlarda dayanışma içinde olduklarını aktaran Guterres, yaralılara acil şifalar diledi.

Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, "BM, Fas hükümetine destek vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths da derin üzüntüsünü dile getirerek, "Desteğe hazırız" mesajını verdi.

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