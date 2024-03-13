Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksici: Keşke o gün işe çıkmasaydım

Beyoğlu'ndan taksisine almadığı için çıkan tartışmada yolcu Jamal Doumane'nin ölümüne neden olan taksici Doğan Güç, hakim karşısına çıktı.



İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Güç getirilirken ölen Jamal Doumane'nin eşi ile kızı şikayetçi sıfatıyla hazır bulundu.



Sanık Doğan Güç savunmasında, Faslı Doumane'yi gördüğünü kendisine yol verdiği halde yolun karşısına geçtikten sonra aracının arkasına yumruk attığını belirtti.



Güç, "Araçtan inip bunu neden yaptığını sordum. Bana bağırmaya başladı, kendisini uyardım. Kendisinin alkollü olduğunu düşündüm, önce kendisine vurmadım. Başımı belaya sokmamak için kendimi geri çektim. Mağdurum. İlk hamle vefat edenin kendisinden gelmiştir. Bana küfür etmiştir. Aracın arkasından vurunca olay gelişmiştir. Böyle olmasını istemezdim, şahsın ailesinden de özür dilerim. Şahsa zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Keşke o gün işe çıkmasaydım da böyle olmasaydı." dedi.



"ADALET İSTİYORUM"



Ölen Doumane'nin eşi Fatma Doumane ise tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde 30 yıldır eşiyle evli olduğunu, 3 çocuklarının bulunduğunu söyledi.



Fatma Doumane, "Biz 11 yıldır Türkiye'deyiz, eşim de dahil hiçbir suça karışmadık. Ne emniyetle ne hükümetle ne de vatandaşla hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Çocuklarım burada okumaktadır. Türkiye'den ve mahkemeden adalet talep ediyorum. Eşim güvenlik elemanıdır, 9 yıldır bir barda çalışırdı. Ailemizin düzenini bozdu. Bu şahıs özetle bizim hayatımızı mahvetti, o günden beri ne gündüz ne de gece uyuyamıyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu. Doumane'nin kızı ise Türkçe ifade vermek istediğini belirterek, "Ben affetmiyorum, bizim hayatımızı alt üst etti. Bir babam vardı, aldı elimden. Adalet istiyorum." dedi.



Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanığın kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme suçundan değil, taksiden inerken ırkçı küfürler ederek saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle insanlığa karşı suçtan yargılanması ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.



MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık Doğan Güç'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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