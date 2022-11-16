Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı

İstanbul Fatih'te bir binanın doğalgaz kutusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı

Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta yürütülen altyapı çalışması sırasında bir binanın doğalgaz kutusunda patlama oldu.

Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı - 1

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, binanın giriş ve birinci katına sirayet etti. Olayda, işçiler ve o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı - 2

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı

Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı - 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluştu.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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