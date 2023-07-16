Fatih’te döviz bürosundan çıkan adam soyuldu

Fatih’te motosikletli iki kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi döviz bürosu çıkışında soydu.



Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Fatih Haseki Millet Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu Vail Halil, bir döviz bürosundan çıkarak çantasındaki 10 bin dolar ile cadde üzerinde yürürken motosikletli iki hırsız tarafından takip edilmeye başlandı.



TAKİP EDİP SOYDULAR



Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlar, takibin ardından Vail Halil’in çantasını çaldı. Daha sonra hırsızlar Vail Halil’i bacağından vurdu.

Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.