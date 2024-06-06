Fatih’te korkutan yangın: Tek katlı ahşap baraka alev alev yandı

Fatih’te tek katlı ahşap barakada yangın çıktı. Alev alev yanan ahşap baraka itfaiye ekiplerince söndürülürken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Fatih’te korkutan yangın: Tek katlı ahşap baraka alev alev yandı

, saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Hacı Piri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsaya inşa edilen tek katlı ahşap barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına iki koldan müdahale etti. Yangın barakanın tamamını sararken mahalle sakinleri panik içerisinde kendilerini dışarı attı.

Alev alev yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürülürken barakada uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında baraka kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Feribottan baraja atlayan kişinin cansız bedeni bulundu

Feribottan baraja atlayan kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara'da down sendromlu öğrenciye şiddet: Öğretmen tutuklandı

Ankara'da down sendromlu öğrenciye şiddet: Öğretmen tutuklandı

Fatih'te tarihi binaya bitişik istinat duvarı çöktü

Fatih'te tarihi binaya bitişik istinat duvarı çöktü

Artvin'de gezi teknesi alabora oldu: 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Artvin'de gezi teknesi alabora oldu: 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

Erdoğan ve Akşener ne konuştu? Dervişoğlu'ndan açıklama

Erdoğan ve Akşener ne konuştu? Dervişoğlu'ndan açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...