Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli lokantada yakalandı: "Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum"

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"



Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum." dediği öğrenildi.



Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Adem G., emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi.



Şüphelinin "Susma" hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Adem G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yetkililer saldırı sırasında Adem G.'nin yanında bulunan ve olay yerine gelip ardından da kaçtığı taksiyi kullanan kardeşinin yakalanması için operasyonlara devam edildiğini belirtti.