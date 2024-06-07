Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli lokantada yakalandı: "Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum"

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Adem G., polis tarafından bir lokantada yemek yerken gözaltına alındı. Kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum." dediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili şüphelinin kardeşi de aranıyor.

Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli lokantada yakalandı: "Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum"

Fatih, Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün otomobiliyle ilerleyen Abdulbaki Durmaz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Türkçe öğretmeni hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetin sebebinin kan davası olduğu tespit edildi.

Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi.

Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G.'nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum." dediği öğrenildi.

Büro Amirliğine getirilen şüpheli Adem G., emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin "Susma" hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Adem G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yetkililer saldırı sırasında Adem G.'nin yanında bulunan ve olay yerine gelip ardından da kaçtığı taksiyi kullanan kardeşinin yakalanması için operasyonlara devam edildiğini belirtti.

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