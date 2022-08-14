Fatih'te ortakların kavgasında kan aktı: 2 yaralı, 4 gözaltı

Fatih’teki bir restoranın iki ortağı arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Alemdar Mahallesi Biçki Yurdu Sokak’ta bulunan bir restoranda meydana geldi.



Aralarındaki ortaklığa son vermek istedikleri belirtilen Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk hisse konusunda anlaşamadı.



Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine bıçak ve tabaklarla saldırdı. Tabanca da kullanılan olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi.



Kavgayı sonlandırmak isteyen polis ekibine de saldırı oldu. Polis memurları bunun üzerine havaya ateş açtı. Kavgada biri polisin kurşunu ile olmak üzere iki ortak hafif yaralandı.



Çıkan kavgada yaralanan, iki ortak Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.