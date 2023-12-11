Fatih'te park halindeki araçlar yandı

İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki alevler yanında park halindeki taksiye sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobil ve taksiye müdahale ederek alevleri söndürdü.

Fatih'te park halindeki araçlar yandı

Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'ndeki park halindeki otomobil, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin yanında park halindeki taksiye sıçradı. 

Fatih'te park halindeki araçlar yandı - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürmek için müdahale etti.

Çıkan yangında, araçlarda hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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