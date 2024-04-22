Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürükleyen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Fatih’te 26 Mart 2024’de çalıştığı iş yerinde alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı iddiasıyla çarşaflı kadını iterek yerde sürükleyen şüpheli Ali Ümit Şakar’a (32) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevli memurlarının kalabalık bir grubun dükkana zarar verdiğinin anlaşıldığı, olay tarihinde şüpheli Ali Ümit Şakar’ın (32) gündüz saatlerinde bir kadını iterek yerde sürüklemeye çalıştığı görüntülerin yer aldığı videonun sosyal medyada gündem olmasının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.



Görüntü izleme ve ses çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, üzerinde çarşaf olarak tabir edilen kıyafetli kadının şüpheli Şakar tarafından sağ kolundan tutularak itildiği, aynı anda ‘kime vuruyorsun’ şeklide ses duyulduğu, kadının kaldırım üzerinde yattığı, devam eden görüntülerde ‘ver 50 liramı da ver’ şeklinde seslerin duyulduğu aktarıldı.



Hazırlanan iddianamede, şüpheli Şakar’ın sosyal medya gündemine de yansıyacak şekilde birçok vatandaşın bulunduğu ortamda ve alışveriş işlemlerinin yoğun olduğu gündüz vaktinde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

